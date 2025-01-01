Martin Klein und das Ikarus TeamJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 15: Martin Klein und das Ikarus Team
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Neu ist diesmal der Regisseur in der Ikarus Küche: Martin Klein hat Anfang 2014 das Zepter als Executive Chef im Restaurant Ikarus übernommen und kreiert zum ersten Mal selbst das Menü des Monats.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV