Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Andre Chiang in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Bei ihm geben die Zutaten die Technik vor, sein Stil ist durch kreative Unruhe geprägt - unvorhersehbar und wahnsinnig. André Chiang ist der Gastkoch des Monats im Salzburger Hangar-7.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV