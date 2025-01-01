Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Magnus Ek
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Im "Oaxen Krog" auf der Schäreninsel Djurgarden, unweit der City von Stockholm, präsentiert Magnus Ek seine innovative und regional verankerte New Nordic Cuisine.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV