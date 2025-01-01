Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Kobe Desramaults

just cookingStaffel 6Folge 20
Kobe Desramaults

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 20: Kobe Desramaults

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Der Spitzenkoch Kobe Desramaults wurde 2013 zum Gault Millau Koch des Jahres, sein Restaurant In de Wulf steht bei Opinionated About Dining auf Platz 1 der besten 100 europäischen Restaurants.

