Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Kirketerp & Kliim in Salzburg

just cookingStaffel 6Folge 19
Folge 19: Kirketerp & Kliim in Salzburg

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Die Indie-Stars der dänischen Küche Rasmus Kliim und Jesper Kirketerp sind zu Gast im Salzburger Restaurant Ikarus. Originelle Einfachheit ist ihr Markenzeichen.

