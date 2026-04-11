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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Stefan Stiller & Christiaan Stoop

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 11.04.2026
Stefan Stiller & Christiaan Stoop

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 4: Stefan Stiller & Christiaan Stoop

20 Min.Folge vom 11.04.2026

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Shanghai und besucht die 3 Sterne-Köche im Taian Table.

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