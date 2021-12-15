Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 12Folge 6vom 15.12.2021
Folge 6: Das "Best of Gastköche"-Menü

26 Min.Folge vom 15.12.2021

Im Juni gibt es erstmals ein „Best of Gastköche“-Menü im Restaurant Ikarus, bei dem die Gäste selbst entscheiden, welche Kreationen wieder serviert werden.

