Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Chayawee Sutcharitchan
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein besucht Chayawee Sutcharitchan in Bangkok! In seinem Restaurant Sra Bua wird nicht wie üblich im klassische Thai-Küche im Family Style kredenzt, sondern modernste Gerichte mit vielfältige Aromen – hier wird in die Zukunft geschaut.
