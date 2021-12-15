Die Menüs 2020 des Ikarus-TeamsJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Die Menüs 2020 des Ikarus-Teams
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Der August ist für das Ikarus-Team rund um Hangar-7 Executive Chef Martin Klein immer ein besonderer Monat - endlich können die im letzten Jahr gesammelten Inspirationen in eigene Ideen umgesetzt werden.
