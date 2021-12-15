Jean-George Klein & Paul StradnerJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Jean-George Klein & Paul Stradner
25 Min.Folge vom 15.12.2021
Ikarus-Executive Chef Martin Klein besucht die Sterneköche Jean-Georges Klein und Paul Stradner im Elsaß, um deren Rezepte zu studieren und ihr kulinarisches Umfeld zu erforschen.
