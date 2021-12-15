Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Best of Österreich
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Die kulinarische Speerspitze Österreichs zu Gast im Ikarus! Im Oktober 2020 lädt Martin Klein drei seiner meist geschätzten Kollegen aus Wien und dem Burgenland ein, gemeinsam ein Menü für den Hangar-7 zu erstellen.
