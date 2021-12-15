Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Andreas Caminada
25 Min.Folge vom 15.12.2021
Der Kronprinz der Schweizer Küche hält wieder Hof im Hangar-7! Andreas Caminada war schon einmal als Gastkoch im Ikarus, jetzt kehrt er mit seinem neuesten Erfolgskonzept zurück, dem „Igniv“-Prinzip. In drei Restaurants mit diesem Namen serviert Caminada Fine Dining zum Teilen. Locker, lecker und verflixt cool.
