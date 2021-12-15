Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die Menüs 2020 des Ikarus-Teams

ServusTVStaffel 12Folge 8vom 15.12.2021
Die Menüs 2020 des Ikarus-Teams

Die Menüs 2020 des Ikarus-TeamsJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 8: Die Menüs 2020 des Ikarus-Teams

26 Min.Folge vom 15.12.2021

Der August ist für das Ikarus-Team rund um Hangar-7 Executive Chef Martin Klein immer ein besonderer Monat - endlich können die im letzten Jahr gesammelten Inspirationen in eigene Ideen umgesetzt werden.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen