Paramount GlobalStaffel 2Folge 3
Folge 3: Die Macht der Täuschung

54 Min.Ab 16

Nach einer gemeinsamen Nacht ist Lucrezias Geliebter Paolo tot. Sein Mörder, Lucrezias Bruder, hat ihn aufgehängt und einen Abschiedsbrief gefälscht. Das Mädchen fällt in tiefe Trauer, doch sie lässt sich nicht täuschen und schwört Rache. Kardinal della Rovere schmiedet ein neues Komplott gegen den Papst. Doch es sieht so aus, als würde ihm König Karl von Frankreich zuvorkommen: Er rückt samt Artillerie nach Rom vor. Alexander muss handeln - er und sein Clan müssen improvisieren.

