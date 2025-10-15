Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Kunst der Rache

Paramount GlobalStaffel 2Folge 4
Die Kunst der Rache

Die Kunst der RacheJetzt kostenlos streamen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 4: Die Kunst der Rache

51 Min.Ab 16

König Karls Truppen machen vor den Toren Roms kehrt und überfallen kurz darauf das Kloster, in dem Cesares Geliebte Ursula. Sie und die anderen Nonnen werden geschändet und getötet. Cesare formiert eine Gruppe, die die Täter aufspürt und wichtige Informationen über den Feind erpresst. Unterdessen schmieden Venedig, Mailand und der Herzog von Mantua eine Allianz gegen die Franzosen. Der Papst hofft, dass die Liga aus dem Kampf geschwächt herausgeht und er wieder an Macht gewinnt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Paramount Global
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Alle 3 Staffeln und Folgen