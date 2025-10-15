Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 7: Die Belagerung von Forli
50 Min.Ab 16
Juan kehrt nach Rom zurück. An seiner Seite steht der Konquistador Hernando de Caballos, der mit ihm nach Forli zieht, um Caterina Sforza endgültig zur Unterwerfung unter den Papst zu bewegen. Dazu greift Juan zu grausamen Mitteln. Seine Schwester Lucrezia weigert sich vehement, Calvino Pallavicini zu ehelichen und verliebt sich stattdessen in Raffaello di Genova. Unterdessen will Alexander VI. endlich den Vatikan-feindlichen Prediger Savonarola zum Schweigen zu bringen.
