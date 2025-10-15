Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Belagerung von Forli

Paramount GlobalStaffel 2Folge 7
Die Belagerung von Forli

Die Belagerung von ForliJetzt kostenlos streamen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 7: Die Belagerung von Forli

50 Min.Ab 16

Juan kehrt nach Rom zurück. An seiner Seite steht der Konquistador Hernando de Caballos, der mit ihm nach Forli zieht, um Caterina Sforza endgültig zur Unterwerfung unter den Papst zu bewegen. Dazu greift Juan zu grausamen Mitteln. Seine Schwester Lucrezia weigert sich vehement, Calvino Pallavicini zu ehelichen und verliebt sich stattdessen in Raffaello di Genova. Unterdessen will Alexander VI. endlich den Vatikan-feindlichen Prediger Savonarola zum Schweigen zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Paramount Global
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Alle 3 Staffeln und Folgen