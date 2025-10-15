Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 6: Diebe und Lügner
48 Min.Ab 16
Alexander VI. sieht im Einsturz von Teilen des Petersdoms ein Zeichen Gottes und will Buße für sein ausschweifendes Leben tun. Della Rovere traut dem vermeintlichen Sinneswandel nicht und hält an seinen Mordplänen fest. Der Prediger Savonarola sammelt in Florenz immer mehr Jünger um sich, die die Reichen enteignen wollen. Die Medici fliehen gen Rom und verstecken das Geld ihrer Bank. Doch der Papst benötigt dringend seine Einlagen für den Krieg gegen Caterina Sforza.
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
16
Copyrights:© CBS International Television
