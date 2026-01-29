True Stories: Die Donald Trump Show: 1. Donald, Elon und auch JeffreyJetzt kostenlos streamen
Die Donald Trump Show
Folge 1: True Stories: Die Donald Trump Show: 1. Donald, Elon und auch Jeffrey
47 Min.Folge vom 29.01.2026
Die dreiteilige Dokumentation beleuchtet die zweite Präsidentschaft von Donald Trump – von der turbulenten Beziehung zwischen Trump und Elon Musk bis zu den Jeffrey-Epstein-Akten. Chaos als Strategie? Die Doku beleuchtet sowohl die USA im "Trump-Zeitalter" sowie dessen Unberechenbarkeit in seiner Außenpolitik: Von der einst engen, später hochkonfliktären Beziehung zu Elon Musk, seinen Verstrickungen in die Epstein-Akten sowie die kompromisslose Agenda zur Umgestaltung der USA und den außenpolitischen Konflikten. Bildquellen: ORF/Fremantle/72 Films | APA-Images / Keystone / GIAN EHRENZELLER
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Donald Trump Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0