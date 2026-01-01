Die Donald Trump Show
1 StaffelAb 0
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Die Donald Trump Show
Chaos als Strategie? Die Doku beleuchtet sowohl die USA im "Trump-Zeitalter" sowie dessen Unberechenbarkeit in seiner Außenpolitik: Von der einst engen, später hochkonfliktären Beziehung zu Elon Musk, seinen Verstrickungen in die Epstein-Akten sowie die kompromisslose Agenda zur Umgestaltung der USA und den außenpolitischen Konflikten.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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