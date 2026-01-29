True Stories: Die Donald Trump Show: 2. Ehret den KönigJetzt kostenlos streamen
Die Donald Trump Show
Folge 2: True Stories: Die Donald Trump Show: 2. Ehret den König
46 Min.Folge vom 29.01.2026
Der zweiten Teil begleitet Donald Trump bei seiner ehrgeizigen Agenda zur Umgestaltung der Vereinigten Staaten von Amerika. Anscheinend hat er seine Lektionen gelernt und will sich jetzt durch nichts und niemanden aufhalten lassen. Dabei scheut er nicht davor zurück, demokratische Normen zu brechen, auf denen die USA gegründet worden sind. Bildquelle: ORF/Fremantle/72 Films
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Donald Trump Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0