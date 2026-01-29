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Die Donald Trump Show

True Stories: Die Donald Trump Show: 2. Ehret den König

ORF1Staffel 1Folge 2vom 29.01.2026
True Stories: Die Donald Trump Show: 2. Ehret den König

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Die Donald Trump Show

Folge 2: True Stories: Die Donald Trump Show: 2. Ehret den König

46 Min.Folge vom 29.01.2026

Der zweiten Teil begleitet Donald Trump bei seiner ehrgeizigen Agenda zur Umgestaltung der Vereinigten Staaten von Amerika. Anscheinend hat er seine Lektionen gelernt und will sich jetzt durch nichts und niemanden aufhalten lassen. Dabei scheut er nicht davor zurück, demokratische Normen zu brechen, auf denen die USA gegründet worden sind. Bildquelle: ORF/Fremantle/72 Films

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