True Stories: Die Donald Trump Show: 3. Was ist hier eigentlich los?Jetzt kostenlos streamen
Die Donald Trump Show
Folge 3: True Stories: Die Donald Trump Show: 3. Was ist hier eigentlich los?
48 Min.Folge vom 29.01.2026
Donald Trump verfolgt in der Außenpolitik eine ungewöhnliche Agenda. Dabei ist er gezwungen, wichtige Entscheidungen darüber zu treffen, in welchen Kriegen und auf welcher Seite er sich engagieren will. Trumps lockere Strategie lässt dabei alle im Ungewissen, denn niemand weiß, was als Nächstes passieren wird. Bildquelle: ORF/Fremantle/72 Films
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Donald Trump Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0