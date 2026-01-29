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Die Donald Trump Show

True Stories: Die Donald Trump Show: 3. Was ist hier eigentlich los?

ORF1Staffel 1Folge 3vom 29.01.2026
True Stories: Die Donald Trump Show: 3. Was ist hier eigentlich los?

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Die Donald Trump Show

Folge 3: True Stories: Die Donald Trump Show: 3. Was ist hier eigentlich los?

48 Min.Folge vom 29.01.2026

Donald Trump verfolgt in der Außenpolitik eine ungewöhnliche Agenda. Dabei ist er gezwungen, wichtige Entscheidungen darüber zu treffen, in welchen Kriegen und auf welcher Seite er sich engagieren will. Trumps lockere Strategie lässt dabei alle im Ungewissen, denn niemand weiß, was als Nächstes passieren wird. Bildquelle: ORF/Fremantle/72 Films

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