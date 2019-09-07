Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Finanzpolizei

Staffel 03 Folge 01 - Die Finanzpolizei

ATVStaffel 3Folge 1vom 07.09.2019
Staffel 03 Folge 01 - Die Finanzpolizei

Die Finanzpolizei

Folge 1: Staffel 03 Folge 01 - Die Finanzpolizei

49 Min.Folge vom 07.09.2019Ab 6

Die Wiener Finanzpolizisten schlagen diesmal an einem Sonntag und in ziviler Kleidung zu, um illegale Öffnungszeiten und Pfusch aufzudecken. Die Beamten gehen einer Anzeige nach und nehmen einen Shop ins Visier. Ein verärgerter Kunde hat auch nach mehrmaligem Nachfragen keinen ordnungsgemäßen Beleg erhalten - es besteht der Verdacht auf Steuerbetrug und illegale Öffnungszeiten.

