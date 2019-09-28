Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 03 Folge 04 - Die Finanzpolizei

ATVStaffel 3Folge 4vom 28.09.2019
49 Min.Folge vom 28.09.2019Ab 6

Das ATV-Kamerateam ist dabei, wie die Wiener Finanzpolizei Marktstände von Textilhändlern kontrolliert und fündig wird: Mehrere Männer verlassen fluchtartig das Marktgebiet. Franz Kurz nimmt die Verfolgung auf... Auch ein Asia-Nudel-Stand muss einer Prüfung durch die Finanzpolizisten standhalten. Es besteht der Verdacht auf Sozialbetrug. Und es weht ein rauer Wind im 23. Bezirk: Die Wiener Finanzpolizisten entsenden einen Lockvogel in ein Gastronomie-Lokal, das zuvor bereits kontrolliert wurde. Und es gibt Probleme mit der Registrierkassa.

