Staffel 03 Folge 04 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 4: Staffel 03 Folge 04 - Die Finanzpolizei
49 Min.Folge vom 28.09.2019Ab 6
Das ATV-Kamerateam ist dabei, wie die Wiener Finanzpolizei Marktstände von Textilhändlern kontrolliert und fündig wird: Mehrere Männer verlassen fluchtartig das Marktgebiet. Franz Kurz nimmt die Verfolgung auf... Auch ein Asia-Nudel-Stand muss einer Prüfung durch die Finanzpolizisten standhalten. Es besteht der Verdacht auf Sozialbetrug. Und es weht ein rauer Wind im 23. Bezirk: Die Wiener Finanzpolizisten entsenden einen Lockvogel in ein Gastronomie-Lokal, das zuvor bereits kontrolliert wurde. Und es gibt Probleme mit der Registrierkassa.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Finanzpolizei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4