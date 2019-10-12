Staffel 03 Folge 06 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 6: Staffel 03 Folge 06 - Die Finanzpolizei
49 Min.Folge vom 12.10.2019Ab 6
Die Wiener Finanzpolizei nimmt diesmal einige Billig-Frisörläden ins Visier. Oftmals wird hier massives Preisdumping betrieben, wodurch andere Betriebe um ihre Existenz bangen müssen. Nun soll geprüft werden, ob die Inhaber ihre Steuern und Abgaben ordnungsgemäß begleichen. Außerdem führen die Beamten eine Razzia in einem Glücksspiel-Lokal durch. Die Befragung eines Verdächtigen gibt den Polizisten Rätsel auf.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4