Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Finanzpolizei

Staffel 03 Folge 06 - Die Finanzpolizei

ATVStaffel 3Folge 6vom 12.10.2019
Staffel 03 Folge 06 - Die Finanzpolizei

Staffel 03 Folge 06 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen

Die Finanzpolizei

Folge 6: Staffel 03 Folge 06 - Die Finanzpolizei

49 Min.Folge vom 12.10.2019Ab 6

Die Wiener Finanzpolizei nimmt diesmal einige Billig-Frisörläden ins Visier. Oftmals wird hier massives Preisdumping betrieben, wodurch andere Betriebe um ihre Existenz bangen müssen. Nun soll geprüft werden, ob die Inhaber ihre Steuern und Abgaben ordnungsgemäß begleichen. Außerdem führen die Beamten eine Razzia in einem Glücksspiel-Lokal durch. Die Befragung eines Verdächtigen gibt den Polizisten Rätsel auf.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Finanzpolizei
ATV
Die Finanzpolizei

Die Finanzpolizei

Alle 3 Staffeln und Folgen