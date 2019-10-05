Staffel 03 Folge 05 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 5: Staffel 03 Folge 05 - Die Finanzpolizei
49 Min.Folge vom 05.10.2019Ab 6
Franz Kurz und die Wiener Finanzpolizei sagen der illegalen Teigtascherlproduktion den Kampf an: Bei einer Razzia werden 1,5 Tonnen gefrorener Teigtascherl entdeckt. Die vor Ort aufgegriffenen Personen geraten in Erklärungsnot. Außerdem nehmen die Finanzpolizisten Fast-Food-Stände unter die Lupe. Dabei stoßen die Beamten auf einen interessanten Fall.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Finanzpolizei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4