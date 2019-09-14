Staffel 03 Folge 02 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 2: Staffel 03 Folge 02 - Die Finanzpolizei
Diesmal planen Franz Kurz und die Wiener Finanzpolizei eine Glücksspielrazzia. Die anvisierte illegale Spielhöhle wurde bereits zweimal gestürmt, jedoch konnte beide Male ein Mann durch ein Fenster flüchten. Er wird auch jetzt im Lokal vermutet und soll überrascht werden. Wenn das Vorhaben gelingt, muss der vermeintliche Mitarbeiter des Lokals Rede und Antwort stehen… Die Finanzpolizei der Region Kärnten/Steiermark legt sich währenddessen beim GTI – Treffen am Wörthersee auf die Lauer. Zahlreiche Getränke- und Essensstände, fehlende oder falsch genutzte Registrierkassen und ein Partyzelt mit Gogo-Tänzerinnen – es gibt viel zu tun für die Beamten!
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