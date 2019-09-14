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Die Finanzpolizei

Staffel 03 Folge 02 - Die Finanzpolizei

ATVStaffel 3Folge 2vom 14.09.2019
Staffel 03 Folge 02 - Die Finanzpolizei

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Die Finanzpolizei

Folge 2: Staffel 03 Folge 02 - Die Finanzpolizei

49 Min.Folge vom 14.09.2019Ab 6

Diesmal planen Franz Kurz und die Wiener Finanzpolizei eine Glücksspielrazzia. Die anvisierte illegale Spielhöhle wurde bereits zweimal gestürmt, jedoch konnte beide Male ein Mann durch ein Fenster flüchten. Er wird auch jetzt im Lokal vermutet und soll überrascht werden. Wenn das Vorhaben gelingt, muss der vermeintliche Mitarbeiter des Lokals Rede und Antwort stehen… Die Finanzpolizei der Region Kärnten/Steiermark legt sich währenddessen beim GTI – Treffen am Wörthersee auf die Lauer. Zahlreiche Getränke- und Essensstände, fehlende oder falsch genutzte Registrierkassen und ein Partyzelt mit Gogo-Tänzerinnen – es gibt viel zu tun für die Beamten!

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