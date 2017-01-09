Die Flugretter - Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Die Flugretter
Folge 1: Die Flugretter - Folge 1
Die Flugrettung Martin in St. Johann im Pongau ist einer der renommiertesten privaten Flugrettungsdienste. Insgesamt betreibt das Helikopter Unternehmen 6 Stützpunkte in ganz Österreich. Das Team rund um Flugretter Gerhard Eder muss täglich verletzte Wanderer und Kletterer aus den Bergen retten. Die Teammitglieder müssen sich bei den gefährlichen Rettungseinsätzen stets auf einander verlassen können. Bis zu 15 Einsätze muss das Team täglich bewältigen. Einsatzalarm für das Team. Ein Mann soll mit schweren Brustschmerzen zusammengebrochen sein. Dr. Gleirscher, Flugretter Gerhard Eder und Pilot Hermann Hartl gehen vom Schlimmsten aus. Maximal 3 Minuten dürfen sie für den Start benötigen, denn für den Patienten zählt jetzt jede Sekunde. Am Einsatzort wurde der Mann bereits erstversorgt und mit schweren Schmerzen in den Hubschrauber transportiert. Je schneller der Mann in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht wird, desto weniger muss der Patient mit folgen seines Herzinfarkts rechnen. Für das Rettungsteam gibt es keine Verschnaufpause. Kurz nach der Landung werden sie nach Bayern gerufen. Das Team des Rettungshubschraubers Martin muss eine Wanderin retten. Da ein Landen in dem Gebiet unmöglich erscheint, wird Dr. Gleirscher schwebend abgesetzt, um die Patientin zu versorgen. Währenddessen fliegt Hermann Hart und Gerhard Eder ins Tal und bereiten eine Taubergung vor...
