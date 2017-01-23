Die Flugretter - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Die Flugretter
Folge 3: Die Flugretter - Folge 3
Das Einsatzteam des Christophorus 7 wird zu einem bewusstlosen Mann gerufen. Der Zustand des Patienten ist durchaus kritisch. Vor dem Einsatz herrscht im Rettungshubschrauber volle Konzentration. Der Pilot, der Flugrettungsarzt und der Flugretter versuchen in den letzten Minuten vor der Ankunft brauchbare Informationen per Funk einzuholen... Beim nächsten Einsatz ist äußerste Vorsicht geboten. Ein 76-jähriger Mann ist auf der Skipiste mit einem Jugendlichen zusammengestoßen. Eine Rippe wurde dabei gebrochen und hat seine Lunge verletzt. Eine Lebensbedrohliche Verletzung erwartet die Crew auch auf ihrem nächsten Transport: Ein Patient der lebensbedrohlich verletzt ist, muss vom Krankenhaus in Voitsberg dringend ins Landesklinikum Graz gebracht werden. Der Patient hat einen Riss in der Hauptschlagader und muss dringend notoperiert werden.
