Die Flugretter - Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Die Flugretter
Folge 4: Die Flugretter - Folge 4
48 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6
Auf einer Skipiste in der Steiermark ist eine Dame auf einer sehr steilen Piste gestürzt und kann nicht mehr weiterfahren. Das Einsatz Team des Christophorus 12 wird gerufen, da die Dame nur mit dem Hubschrauber aus der Bergrinne gerettet werden kann. Der Einsatz verlangt von dem erfahrenen Kapitän Helmut Holler einiges ab. In Präzisionsarbeit bringt der Pilot den Sanitäter und den Arzt mit dem Bergungsseil zur Unfallstelle, wo sie die Verletzte bergen. Auch der nächste Einsatz verlangt dem Flugrettungsteam einiges ab. Bei einer Dame, die einen Herzstillstand erleidet, müssen Wiederbelebungsmaßnahmen getroffen werden.
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Die Flugretter
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4