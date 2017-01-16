Die Flugretter - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Die Flugretter
Folge 2: Die Flugretter - Folge 2
48 Min.Folge vom 16.01.2017Ab 6
Ein Paragleiter ist in einem Waldstück abgestürzt. Da kein Kontakt zum Opfer aufgenommen werden kann muss der Mann gesucht werden. Erst nach einer über 6 Stunden langen Suche der Bergrettung und einiger Rettungshubschrauber wird der schwerverletzte Mann gefunden... Kaum kommt das Team retour, werden sie schon zum nächsten Einsatz gerufen. Ein Verkehrsunfall. Laut den ersten Angaben wurde ein Motorradfahrer von einem Auto angefahren. Beim Eintreffen findet das Team aber eine noch dramatischere Situation vor...
Die Flugretter
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4