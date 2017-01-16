Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 2vom 16.01.2017
Ein Paragleiter ist in einem Waldstück abgestürzt. Da kein Kontakt zum Opfer aufgenommen werden kann muss der Mann gesucht werden. Erst nach einer über 6 Stunden langen Suche der Bergrettung und einiger Rettungshubschrauber wird der schwerverletzte Mann gefunden... Kaum kommt das Team retour, werden sie schon zum nächsten Einsatz gerufen. Ein Verkehrsunfall. Laut den ersten Angaben wurde ein Motorradfahrer von einem Auto angefahren. Beim Eintreffen findet das Team aber eine noch dramatischere Situation vor...

