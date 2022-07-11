Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 11.07.2022: Audi Q7 für Aaron
43 Min.Folge vom 11.07.2022
Ein Statement in Sachen Selbstbewusstsein: Aaron träumt von einem Audi Q7. Das Modell kam 2005 auf den Markt und gilt mehr als 15 Jahre später immer noch als Aushängeschild seiner Klasse. 2021 wurde der Wagen von einer britischen Fachzeitschrift als bester Luxus-SUV ausgezeichnet. An Aarons Autogeschmack ist nichts auszusetzen, das Problem ist nur: Er kann sich das Vehikel nicht leisten. Der Familienvater gibt Mike Brewer einen alten Skoda Fabia und 2200 Pfund mit auf den Weg. Reicht das aus, um genug Geld für das Objekt der Begierde zu erwirtschaften?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.