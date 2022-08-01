Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 01.08.2022: BMW Z4 für Simon
45 Min.Folge vom 01.08.2022
Der Z4 kam 2002 auf den Markt. Er war die Antwort von BMW auf den Mazda MX5. Das Modell war so erfolgreich, dass es sich im ersten Jahr besser verkaufte als der Porsche Boxster und der Mercedes SLK zusammen. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist der Zweisitzer ebenfalls sehr beliebt, das gilt besonders für die leistungsstarke 3-Liter-Variante. Mike Brewer muss in dieser Folge seine ganze Erfahrung aufbieten und extrem hart feilschen, denn sein Kunde hat für sein Traumauto erst 1500 Pfund angespart. Und Simons verbeulter Passat ist reif für den Schrottplatz.
Genre:Reality, Auto
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.