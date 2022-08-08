Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 08.08.2022: Mini Countryman für Kate
44 Min.Folge vom 08.08.2022
Ein Mini Countryman kostet auf dem Gebrauchtwagenmarkt rund 5000 Pfund. So viel Geld kann Kate nicht aufbringen. Und die alleinerziehende Mutter besitzt auch kein Auto, dass Mike Brewer mit Profit verkaufen könnte. Deshalb muss der Kfz-Profi in dieser Folge improvisieren. Mike investiert den bescheidenen Betrag, den Kate ihm mit auf den Weg gibt, in einen Mazda 3, der wegen einer defekten Hinterradaufhängung durch die Hauptuntersuchung gefallen ist. Die Reparatur ist aufwendig, aber günstig. So dealt sich der Brite von einer Preisklasse zur nächsten.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.