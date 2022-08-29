Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 29.08.2022: Nissan Patrol für Kerry
43 Min.Folge vom 29.08.2022
Marc „Elvis“ Priestley schraubt in der Werkstatt an einem VW Touran. Der ehemalige Formel-1-Mechaniker bringt das Fahrzeug auf Vordermann, damit es beim Verkauf möglichst viel Geld in die Kasse spült. Aber ein Vermögen werden die Gebrauchtwagen-Profis mit dem fahrbaren Untersatz nicht verdienen, denn das Vehikel hat schon weit über 200 000 Kilometer auf dem Buckel. Das bedeutet, Mike Brewer und sein Kompagnon müssen sich in dieser Folge von einem Modell zum nächsten hangeln, um genug Kapital für einen geländetauglichen Nissan Patrol zu erwirtschaften.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.