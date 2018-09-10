Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 10.09.2018: Alfa Romeo Spider
45 Min.Folge vom 10.09.2018Ab 6
Autokenner Mike Brewer hat in den USA für 7000 Dollar einen seltenen Alfa Romeo Spider Quadrifoglio mit abnehmbarem Hardtop und Zweiliter-Einspritz-Motor eingekauft. An den Kotflügeln und an den Seitenblechen des Klassikers, Baujahr 1987, findet sich kaum Rost - was an ein Wunder grenzt. Stattdessen gibt es ein Problem mit der Kraftübertragung. Beim Gasgeben spürt man eine leichte Verzögerung, was auf eine defekte Antriebswelle schließen lässt. Bekommt Chefmechaniker Ant Anstead dieses Thema in der Werkstatt in den Griff?
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.