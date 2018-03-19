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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Dodge A100

DMAXFolge vom 19.03.2018
Dodge A100

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 19.03.2018: Dodge A100

45 Min.Folge vom 19.03.2018Ab 6

Die Preise steigen, denn der Dodge A100 ist bei Nostalgikern sehr beliebt. Deshalb haben die Gebrauchtwagen-Profis das Fahrzeug ebenfalls im Visier und Mike Brewer entdeckt in Oregon ein Modell aus den Sechzigerjahren, bei dem sich eine Probefahrt lohnt. Der Eigentümer verlangt nämlich nur 2500 Dollar für den Wagen. Für diese Summe bekommt man zwar kein restauriertes Vorzeige-Vehikel mit chromblitzenden Felgen, aber möglicherweise einen soliden Oldtimer mit Patina - aus dem man zum Beispiel ein schickes Surfmobil machen kann.

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