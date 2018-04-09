Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 09.04.2018: Best of Staffel 14
45 Min.Folge vom 09.04.2018Ab 6
Wie funktioniert die Freilauf-Kupplung des Saab 96? Und warum hatte Mike Brewer bei der Probefahrt im Austin Healey 3000 ein breites Grinsen im Gesicht? In diesem Special blicken die Gebrauchtwagen-Profis noch einmal auf die spektakulärsten Projekte der 14. Staffel zurück - vom skandinavischen Rallye-Klassiker über britische Kultautos bis hin zum japanischen Sportflitzer. Denn in den vergangenen Monaten haben Mike und sein Chefmechaniker Ant Anstead coole Fahrzeuge aufgemöbelt. Unveröffentlichte Filmaufnahmen ermöglichen zudem einen Blick hinter die Kulissen der Serie.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.