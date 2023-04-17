Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Mercedes SL 55 AMG

DMAXFolge vom 17.04.2023
Mercedes SL 55 AMG

Mercedes SL 55 AMGJetzt kostenlos streamen

Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 17.04.2023: Mercedes SL 55 AMG

43 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 6

Formel-1-Technik für die Straße: Mike Brewer interessiert sich in dieser Folge für einen Mercedes SL 55 AMG. Das Modell kam 2002 auf den Markt. Mit seinem 493 PS starken V8-Motor erreicht der Sportwagen eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern. Auf den ersten Blick hinterlässt das Fahrzeug einen exzellenten Eindruck. Aber die Eigentümerin macht den britischen Kfz-Experten auf ein Problem am hydraulischen Fahrwerk aufmerksam. Und das könnte die Gebrauchtwagen-Profis in der Werkstatt teuer zu stehen kommen. Kauft Mike das Vehikel trotzdem ein?

Alle verfügbaren Folgen