Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 17.04.2023: Mercedes SL 55 AMG
43 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 6
Formel-1-Technik für die Straße: Mike Brewer interessiert sich in dieser Folge für einen Mercedes SL 55 AMG. Das Modell kam 2002 auf den Markt. Mit seinem 493 PS starken V8-Motor erreicht der Sportwagen eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern. Auf den ersten Blick hinterlässt das Fahrzeug einen exzellenten Eindruck. Aber die Eigentümerin macht den britischen Kfz-Experten auf ein Problem am hydraulischen Fahrwerk aufmerksam. Und das könnte die Gebrauchtwagen-Profis in der Werkstatt teuer zu stehen kommen. Kauft Mike das Vehikel trotzdem ein?
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.