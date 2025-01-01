Die Grenzschützer
Die Grenzschützer
Deutschland liegt im Zentrum Europas. Die Bundesrepublik hat mehr Nachbarn als jedes andere Land der EU. An der fast 3800 Kilometer langen Grenze haben Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei und des Zolls alle Hände voll zu tun. Illegale Zuwanderung, versteckte Waren in Autos, Zügen oder Containern und per Haftbefehl gesuchte Kriminelle, die versuchen, unbemerkt ins Land einzureisen. Die Protagonistinnen und Protagonisten dieser Serie stoppen Schleuser und jagen Schmuggler. Sie ziehen gefährliche Drogen aus dem Verkehr und sorgen rund um die Uhr für unsere Sicherheit. Von der Nordsee bis zu den Alpen: „Die Grenzschützer“ begleitet die Männer und Frauen bei ihren Einsätzen.
