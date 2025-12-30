Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Grenzschützer

Drogenschmuggel XXL

DMAXStaffel 1Folge 1vom 30.12.2025
Drogenschmuggel XXL

Drogenschmuggel XXLJetzt kostenlos streamen

Die Grenzschützer

Folge 1: Drogenschmuggel XXL

45 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Die Bundespolizei stoppt in Brandenburg einen Autofahrer nach einem Fluchtversuch. Es wird schnell deutlich, warum sich der Mann der Kontrolle entziehen wollte. Bei der Durchsuchung des Wagens entdecken die Beamten im Kofferraum zwei große, mit Marihuana gefüllte Sporttaschen. So einen XXL-Fund bekommen die Grenzschützer nicht jeden Tag zu Gesicht. Und am Flughafen in Frankfurt trägt ein Passagier aus Vietnam sehr viel Gepäck bei sich. Der Zoll vermutet, dass sich in den Koffern Lebensmittel befinden, die nicht in die EU eingeführt werden dürfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Grenzschützer
DMAX
Die Grenzschützer

Die Grenzschützer

Alle 1 Staffeln und Folgen