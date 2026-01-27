Die Grenzschützer
Folge vom 27.01.2026: Alles nur geklaut?
44 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6
Wer die französisch-deutsche Grenze zwischen Straßburg und Kehl überqueren möchte, muss derzeit mit Kontrollen der Bundespolizei rechnen. Die verschärften Maßnahmen zeigen Wirkung. In der Nacht fällt den Beamten ein SUV mit französischem Kennzeichen auf. Die Insassen des Wagens verhalten sich auffällig und es gibt Ungereimtheiten bei den Fahrzeugpapieren. Gehören die Männer im Auto zu einer Diebesbande? Und ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Freilassing durchsucht zur eigenen Sicherheit die Tasche eines Autofahrers. Dabei kommen zwei Messer zum Vorschein.
