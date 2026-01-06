Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Grenzschützer

DMAXStaffel 1Folge 2vom 06.01.2026
44 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die Bundespolizei führt im grenzüberschreitenden Zugverkehr stichprobenartig Kontrollen durch, um illegale Einreisen zu verhindern und Kriminalität zu bekämpfen. In Dresden werden die Beamten in dieser Folge schnell fündig: Zwei Männer führen verbotene Betäubungsmittel mit sich. Handelt es sich dabei um Crystal Meth – eine gefährliche Droge, die auch in Deutschland zunehmend verbreitet ist? Und am Frankfurter Flughafen entdeckt der Zoll im Gepäck von Passagieren häufig Waren und Gegenstände, die verzollt werden müssen oder deren Einfuhr in die EU verboten ist.

