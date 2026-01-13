Die Grenzschützer
Folge vom 13.01.2026: Das wird teuer!
45 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Eine Zollbeamtin kontrolliert am Münchener Flughafen das Gepäck einer Passagierin aus China. Die Dame ist mit drei riesigen Koffern eingereist. Darin befinden sich jede Menge Lebensmittel und Medikamente. Sind die Arzneimittel in Deutschland zugelassen? Und wird frische Ware eingeführt, die gegebenenfalls vernichtet werden muss? Die Frau hat es zwar eilig, doch das schützt sie nicht vor möglichen Konsequenzen. Und an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg kann sich ein Reisender aus dem Tschad nicht ausweisen. Hält sich der Mann illegal in Deutschland auf?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Action, Journal, Documentary
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.