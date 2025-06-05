Georgs großes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 107: Georgs großes Geheimnis
35 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Die Kroißens sind erleichtert, dass Georgs Schwächeanfall sich als harmlos entpuppt. Während Ella sich gegen Chris' eifersüchtige Ex-Frau zur Wehr setzen muss, wird Lukas skeptisch, denn Georg hat ihm bei seinem Zusammenbruch gestanden, dass er schon immer von Ella wusste. Als er Georg auf den Zahn fühlt, offenbart dieser sein schreckliches Geheimnis, dass das Leben der gesamten Familie auf den Kopf stellen wird.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln