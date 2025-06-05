Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Georgs großes Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 107vom 05.06.2025
Georgs großes Geheimnis

Georgs großes GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 107: Georgs großes Geheimnis

35 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

Die Kroißens sind erleichtert, dass Georgs Schwächeanfall sich als harmlos entpuppt. Während Ella sich gegen Chris' eifersüchtige Ex-Frau zur Wehr setzen muss, wird Lukas skeptisch, denn Georg hat ihm bei seinem Zusammenbruch gestanden, dass er schon immer von Ella wusste. Als er Georg auf den Zahn fühlt, offenbart dieser sein schreckliches Geheimnis, dass das Leben der gesamten Familie auf den Kopf stellen wird.

