Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 02.10.2025
Folge 6: Ein unverhofftes Wiedersehen

34 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12

Während Sarah versucht, die Scherben ihrer Beziehung zusammenzukehren, ist Fabian entschlossen, für sie clean zu werden, um ihre Liebe zu retten. Unterdessen taucht in Wiesenkirchen ein geheimnisvoller Mann auf, der das Leben aller auf den Kopf stellen wird. Isa ist im Stress, weil sie die einzige Ärztin in der Praxis ist. Obwohl sie sich nicht unterkriegen lassen will, wartet das Schicksal mit weiteren Herausforderungen auf sie: Isa kommt der Verdacht, schwanger zu sein.

SAT.1
