Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Die Kraft der Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 02.01.2025
Die Kraft der Liebe

Die Kraft der LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 1: Die Kraft der Liebe

34 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Sarah darf vorerst nicht als Ärztin praktizieren. Das macht sie fast verrückt, denn die Landarztpraxis ist unterbesetzt. Fabian versucht, Sarah so gut es geht aufzufangen. Als er jedoch mitbekommt, dass sie bei einem Notfall einspringt, kommt es zum Streit. Derweil ist Bianca gerührt, wie sehr ihre Familie sie in ihrer Schwangerschaft unterstützt. Matti und Julian wollen das eigentlich auch tun - doch zuerst muss für sie geklärt werden, wer denn nun der Vater des Babys ist.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen