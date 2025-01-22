Die Landarztpraxis
Folge 15: Alles wird gut!
34 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Sarah ist überglücklich, als sie ihre Approbation zurückbekommt und wieder als Ärztin in der Landarztpraxis praktizieren kann. Sie löst auch direkt einen kniffligen Fall und blickt endlich positiv nach vorn. Unterdessen sucht Georg Fabian in der Entzugsklinik auf. Alexandras Fürsorge für die Waisen-Eier vom Huber-Hof führt Max vor Augen, dass sie nicht nur ausgesprochen attraktiv, sondern auch warmherziger ist, als er dachte. Max lässt diese Erkenntnis nicht kalt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln