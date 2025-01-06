Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 3: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
35 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Während Sarah weiter darauf hofft, ihre Zulassung bald zurückzubekommen, steigt bei Fabian der Druck, als Arzt funktionieren zu müssen. Georg ahnt, dass sein Sohn deshalb wieder Tabletten nimmt und auch Sarah kommt ihm bald auf die Schliche. Bianca ist gestresst, weil Julian weiter auf Klarheit in Sachen Vaterschaft drängt. Als sie sich erneut weigert, eine Fruchtwasseruntersuchung machen zu lassen, will Julian überfordert abreisen.
