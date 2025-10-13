Nicht jeder Gast ist willkommenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 20: Nicht jeder Gast ist willkommen
35 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Wiesenkirchen droht akute Tollwut-Gefahr, was die Ärzte der Landarztpraxis in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Während sie den Impfschutz für die Dorfbevölkerung organisieren, kann Chris Sarah überzeugen, dass er keine Gefühle für sie hat. Sarah ist erleichtert, bis Chris von einem tollwütigen Hund gebissen wird. Auch Isa hat panische Angst um Lukas, der am Vortag von einer verwilderten Katze gebissen wurde. Was ist, wenn er sich mit Tollwut infiziert hat?
