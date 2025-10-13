Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Nicht jeder Gast ist willkommen

SAT.1Staffel 3Folge 20vom 13.10.2025
Nicht jeder Gast ist willkommen

Nicht jeder Gast ist willkommenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 20: Nicht jeder Gast ist willkommen

35 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Wiesenkirchen droht akute Tollwut-Gefahr, was die Ärzte der Landarztpraxis in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Während sie den Impfschutz für die Dorfbevölkerung organisieren, kann Chris Sarah überzeugen, dass er keine Gefühle für sie hat. Sarah ist erleichtert, bis Chris von einem tollwütigen Hund gebissen wird. Auch Isa hat panische Angst um Lukas, der am Vortag von einer verwilderten Katze gebissen wurde. Was ist, wenn er sich mit Tollwut infiziert hat?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen