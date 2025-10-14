Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 22vom 14.10.2025
34 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Als Sarah Chris fürs Erste bei sich unterbringt, um ein Auge auf seine Genesung zu haben, brodelt die Wiesenkirchner Gerüchteküche: Ist Dr. Berlin bei Sarah eingezogen? Während Sarah Georg davon überzeugt, dass zwischen Chris und ihr wirklich nur Freundschaft ist, bedankt dieser sich bei ihr für die Hilfe mit einem Abendessen zu zweit. Doch als es gerade am schönsten ist, steht plötzlich ein entsetzter Fabian in der Tür.

